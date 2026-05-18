Ramazzotti: "Occhiali da sole e look informale, Cardiale ha vissuto la sfida con partecipazione e dopo il fischio finale è andato a fare i complimenti alla squadra"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla presenza di Gerry Cardinale ieri a Genova: "Gerry Cardinale è voluto essere a tutti i costi accanto al Milan nella partita più delicata della stagione. Non aveva annunciato ufficialmente la sua presenza, ma aveva sottolineato che era una concreta possibilità alle persone più vicine. Così stamane è partito da Londra, dall'aeroporto di Luton, ed è atterrato con un volo privato a Genova intorno alle 10. È andato direttamente al Ferraris dove ha incontrato la squadra e ha parlato nello spogliatoio. "Sono al vostro fianco e credo in voi" il senso del suo discorso del fondatore di RedBird prima dell'inizio della gara. Poche parole, ma importanti.

Cardinale ha voluto stare vicino al gruppo dopo che in settimana ha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport e ha avuto un meeting con i suoi manager a Londra. Il suo pensiero lo aveva già espresso ("Provengo da una cultura in cui, quando qualcuno inciampa, lo aiutiamo a rialzarsi") e ha voluto ribadirlo con i fatti. Dopo la visita nello spogliatoio, ha guardato il match dalla tribuna autorità affiancato dal ds Tare (decisivi per la vittoria Nkunku e Athekame, due elementi da lui fortemente voluti) e dal membro del cda rossonero Calvelli. Vicini a loro anche l'ad Furlani e il chief brand officer, Francesca Montini. Occhiali da sole e look informale, Gerry ha vissuto la sfida con partecipazione e dopo il fischio finale è andato a fare i complimenti alla squadra. Ha chiuso il discorso con un chiaro messaggio di fiducia: “Keep going on”, ovvero andiamo avanti".