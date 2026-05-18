Moretto: "Per motivi economici e sportivi è difficile che il Milan si separi da Allegri. Bisogna capire cosa vuole fare Max"

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Il Milan è sempre più vicino alla qualificazione in Champions; poi si potrà parlare di futuro. Moretto racconta le ultime su Allegri

La vittoria di ieri contro il Genoa ha riportato un minimo di serenità in casa Milan, con i rossoneri che ora vedono la qualificazione alla prossima Champions League ad un passo: "bastano" tre punti contro il Cagliari per avere la certezza di partecipare all'edizione 26/27 della massima competizione europea. Poi sarà tempo di riflessioni e decisioni sul futuro. Matteo Moretto, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, fa il punto su Max Allegri.

MORETTO SUL FUTURO DI ALLEGRI

“Allegri ha un contratto col Milan, ha firmato 3 anni un anno fa a cifre importanti. Se raggiunge la Champions League ha comunque raggiunto l’obiettivo principale della stagione, quindi non gli si può rimproverare nulla dal punto di vista dei risultati. Quello che ti dico io è che Allegri difficilmente lascerà per volontà del Milan. Per motivi economici e sportivi è difficile che il Milan si separi da Allegri. Bisogna capire cosa vuole fare Allegri. Quindi il punto di vista lo sposterei tutto sull’allenatore che a fine anno farà tutte le proprie valutazioni e capirà con onestà, anche dopo alcune riunioni interne, che tipo di strada prendere per il suo futuro e per il bene del Milan”.