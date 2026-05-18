MN - Bazzani elogia il Milan: "A Genova la squadra ha capito il momento, sono stati sul pezzo.."

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Fabio Bazzani, ex attaccante oggi opinionista per DAZN ha parlato così in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Le sue parole

Fabio Bazzani, ex attaccante in Serie A con le maglie di Sampdoria e Lazio, oggi opinionista per DAZN è intervenuto così in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Con un Milan impegnato nella serrata e difficile lotta Champions, la vittoria di Genova è stata ieri un grosso bonus visti anche i risultati delle altre pretedenti. La Juventus ha perso, mentre Roma e Como proseguono nella propria marcia. Così, i rossoneri di Massimiliano Allegri dovranno solo pensare alla partita casalinga in programma domenica contro il Cagliari. Un vero e proprio spartiacque finale della stagione del Milan. Di seguito le sue considerazioni sull'attualità in casa rossonera. La preziosa vittoria di Genova, un attacco che non ha saputo contribuire abbastanza durante la stagione e i tanti e possibili cambi in proprietà. Di seguito un estratto delle sue considerazioni a MilanNews.it

A Genova una vittoria fondamentale

"Sì è vero. Sicuramente è stata una vittoria pesantissima vista la situazione del Mian e non solo. La squadra ha capito il momento ed è stata sempre dentro la partita, è un qualcosa che bisogna apprezzare. Ho visto un Milan con il giusto atteggiamento, da questo punto di vista l'interpretazione è stata positiva, e non era facile anche per la pressione che c'era in campo in ottica classifica e Champions..".