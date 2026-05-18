Pasotto: "È stato, per l’ennesima volta, il solito Milan a due facce, ma ormai questi sono discorsi che lasciano il tempo che trovano"

vedi letture

Marco Pasotto, giornalista, ha commentato su La Gazzetta dello Sport le parole di Allegri dopo la vittoria del Milan contro il Genoa.

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle parole di Allegri dopo la vittoria del Milan contro il Genoa: "Negli ultimi due mesi ha rischiato di smarrire definitivamente la squadra, ma Massimiliano Allegri ha azzeccato la previsione, ribadita più volte anche quando la classifica confortava: "Occhio, perché la Champions potrebbe arrivare solo all’ultima giornata". E così sarà, se succederà. Di certo il suo Milan con la vittoria di Marassi è riuscito a ottenere l’obiettivo più importante: essere padrone del proprio destino anche nell’ultima curva del torneo, quando Allegri chiederà il pass europeo alla squadra che aveva allenato con soddisfazione prima che Berlusconi e Galliani lo portassero a Milanello. È stato, per l’ennesima volta, il solito Milan a due facce – primo tempo non pervenuto, ripresa con coraggio e intensità -, ma ormai questi sono discorsi che lasciano il tempo che trovano. Sotto gli occhi di Cardinale, che nel prepartita ha fatto visita alla squadra negli spogliatoi e ha poi bissato dopo il fischio finale, il Diavolo mette mezzo piede in Champions.

"C’era grande pressione, abbiamo rischiato di buttare al vento quello che abbiamo costruito durante l’anno. Non abbiamo ancora fatto niente, abbiamo l’ultima partita da vincere in casa contro il Cagliari e speriamo di farlo - racconta Allegri nel dopogara -. Devo ringraziare i giocatori, quelli che hanno lavorato e stanno lavorando accanto a me, mi hanno supportato e sopportato. Manca ancora una settimana all’obiettivo. Siamo contenti, oggi la società era presente con Cardinale, che è venuto a parlare prima della partita e c'era un'energia più positiva. Dobbiamo recuperare energie perché in questo momento abbiamo avuto un grande dispendio. Siamo stati bravi alla fine nel recupero, perché non li abbiamo fatti avvicinare. Speriamo di fare l’ultima vittoria domenica, siamo in casa e nelle ultime tre partite abbiamo fatto solamente un punto a San Siro".