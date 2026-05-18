G. Galli: "Allegri ha fatto un miracolo ad arrivare a lottare addirittura per lo scudetto, non erano attrezzati e preparati"

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L'ex portiere rossonero Giovanni Galli ha parlato del Milan che sta lottando per conquistare il pass per la prossima Champions e del futuro di Massimiliano Allegri

Giovanni Galli, ex portiere rossonero, ha parlato così del Milan di Max Allegri a margine della 24^ edizione del "Memorial Niccolò Galli" in corso a Firenze: "Dal derby in poi su 7 partite ne hanno perse 4, per poi vincere a Genova. Si sono riaccesi? O è stato un fuoco di paglia? Allegri avrà da pensare, soprattutto sulla formazione da mettere in campo. Ci sarà il Cagliari che non ha niente da chiedere al campionato e giocherà rilassata. Può succedere la stessa cosa successa con la Fiorentina ieri. Può succedere anche alla Roma: il Verona ha pareggiato a Torino con la Juve e a Milano con l'Inter. lo mi concentrerei più su me stesso.

Se Spalletti e Allegri resteranno nella Juve ed al Milan? Intanto vediamo come va a finire, la Champions può cambiare tutto. Allegri ha fatto un miracolo ad arrivare fino ad un certo punto a lottare addirittura per lo scudetto, non erano attrezzati e preparati. Pian piano questa squadra si è sciolta. L'importante è la Champions. Spalletti aveva fatto un grandissimo lavoro. Non so quale sia la situazione a Torino, ma so che Luciano ha colpito lasciando il segno in società e con i tifosi. Ma ha bisogno di una squadra competitiva perché è la Juventus e deve arrivare sempre fra le prime tre" le sue parole a tuttomercatoweb.com.