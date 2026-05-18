Letizia: "Lancio un appello a tutte le componenti del mondo Milan: non voli una mosca fino a domenica. Non voglio rivivere la tossicità della scorsa settimana"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul momento del Milan, lasciando un appello a tutti.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul momento del Milan: “Lancio un appello a tutte le componenti del mondo Milan, dalla più importante, i tifosi, a quella più pratica, i giocatori: questa settimana non ci si può permettere nemmeno un accenno di polemica, non deve volare una mosca. Serve un ambiente sano, tranquillo, concentrato: la vittoria di Genova è stata importante, ma contro il Cagliari serve finire il lavoro per centrare quantomeno l’obiettivo minimo, un traguardo che non va di certo festeggiato per il blasone del Milan, ma che è imprescindibile per programmare da lunedì prossimo un Milan migliore, con maggior calma e serenità.

Non voglio rivivere la tossicità della scorsa settimana, con un articolo a orologeria al giorno e la tensione della vigilia a Milanello: tocca alla proprietà, ai dirigenti, all’allenatore, nessuno escluso, perché in questo Milan non esistono i buoni e i cattivi da separare a proprio comodo. Si deve essere tifosi e sostenitori del Milan, non della propria idea o peggio ancora dei propri amici, questo non va dimenticato in nessun contesto. Se qualcuno agisce diversamente non fa il famoso ‘bene del Milan’ di cui parla spesso Allegri. Non è bene del Milan seminare zizzania, né fare uscire notizie da Milanello, né speculare su ciò che può avvenire (o meno) a Casa Milan: dobbiamo aspettare ancora qualche giorno e poi verranno fatte le somme per tutti, nessuno escluso, in proporzione sia al raggiungimento degli obiettivi prefissati che agli atteggiamenti e alla volontà di continuare per un futuro basato sulla comunanza di intenti”.