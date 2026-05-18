Tomori registra un importante record con il Milan: solo Leao meglio di lui
Il Milan torna finalmente a vincere, e lo fa nel momento più importante: 2-1 in casa di un Genoa combattivo al termine di una gara tesa e ricca di tensione, sopratuttto vista la posta in palio per i rossoneri. Per il Milan sono stati giorni difficili: tra contestazione a società e squadra e un momento privo di vittorie e punti in Serie A, la calda domenica di Genova poteva rappresentare davvero l'ultima spiaggia, uno psicodramma sportivo nel percorso di una squadra che, ricordiamo, fino a qualche mese fa era a giocarsi un impensabile scudetto contro l'Inter. Poco importa: un ottimo Nkunku, bravo a trasformare il sui quinto rigore milanista e il gol di Athekame regalano ad Allegri un respiro di sollievo e una settimana di lavoro intensa ma con fiducia ed ottimismo verso domenica prossima, dove a San Siro arriverà il Cagliari per l'ultima giornata. Di seguito riportiamo dati e curiosità sulla vittoria del Milan a Genova.
TOMORI VITTORIA E PRIMATO PERSONALE
Infatti, Fikayo Tomori ha registrato la sua 100ª vittoria in Serie A: dal suo arrivo in Italia (2020/21), solo Rafael Leão (108) ha collezionato più successi nel torneo in maglia rossonera. Inoltre, Massimiliano Allegri ha vinto un match di Serie A con un gol di scarto per la 149ª volta in carriera, meno soltanto di Giovanni Trapattoni (175) e di Nils Liedholm (162) – a quota 149 anche Luciano Spalletti. Un altro dato positivo su Christopher Nkunku (cinque nel 2025/26) è solo il secondo giocatore del Milan a realizzare almeno cinque gol su rigore in una singola stagione di Serie A nelle ultime 10 stagioni (dal 2016/17), il primo dopo Franck Kessie (11 nel 2020/21).
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