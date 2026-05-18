Ordine sul caos al Milan: "Serve fare chiarezza. Se continui a cambiare non costruirai mai nulla di buono"

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Il giornalista Franco Ordine ha commentato il futuro di Massimiliano Allegri e il caos societario che c'è al Milan

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha parlato così a Pressing del futuro di Max Allegri dopo la vittoria del Milan a Genova: "Non è tutto più chiaro, ma dipenderà chiaramente dalla prossima partita contro il Cagliari e quindi dalla qualificazione alla prossima Champions League. A quel punto sarà il momento di fare chiarezza. Da capire se resterà Ibrahimovic, cosa su cui ho qualche dubbio visto che starà via molti giorni per commentare il Mondiale e quindi mi chiedo come farà ad occuparsi eventualmente degli affari del Milan. Andrà fatta una scelta: o si punta ancora su Allegri e magari anche a Tare e si pensa che il proprietario debba avere un contatto diretto con loro o si andrà da qualche altra parte. Un errore che hanno fatto negli ultimi anni sia Milan che Juventus è che se contuini a cambiare managemente, ds, allenatore e giocatori non costruirai mai nulla di buono.

Al di là di quello che è successo in campo, a fine partita è successa una cosa importante: Allegri ha detto che l'intervento di Cardinale ha portato energia positiva. Fonti della scoietà mi dicono che queste parole sono state molto apprezzate dallo stesso Cardinale. Come si è arrivati al cortocircuito? Se Cardinale, che è dall'altra parte del mondo, parla solo con Ibrahimovic o solo con Furlani per le questioni finanziarie è chiaro che abbia sotto gli occhi una realtà parziale".