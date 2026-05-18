Abete non si sbilancia: “Prossimo CT? Non vedo nessuno, chi sarà presidente valuterà”

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Il candidato alle prossime elezioni del presidente federale Abete ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky sport nelle quali, tra i vari temi, ha parlato del prossimo ct della nazionale.

Manca sempre meno all'elezione del prossimo presidente della FIGC. I due candidati, Malago e Abete, hanno rilasciato una serie di dichiarazioni a Sky Sport 24 con le quali hanno trattato diversi temi. Di seguito le parole di Abete sul prossimo commisssario tecnico della nazionale.

Chi vedo come Ct dell'Italia? "Non vedo nessuno, per il momento c'è Baldini. Chi sarà presidente valuterà, non voglio creare problemi a nessuno. L'importante è ripartire, quando mi divisi non avrei immaginato che per fare una partita del Mondiale avremmo dovuto attendere il 2030. La prima cosa da fare è individuare il commissario tecnico. La federazione accompagna questo processo in attesa del rinnovo delle cariche federali ma poi bisogna ripartire con un progetto tecnico. La seconda cosa è lavorare sul quadro normativo, il nostro è ingessato e anche con un Presidente eletto con il 98% del consenso non è stato possibile trovare un intesa fra le componenti"