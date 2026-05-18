MN - Bazzani esalta Maldini: "Dal suo addio in dirigenza, il Milan non è stato più competitivo"

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Le parole di Fabio Bazzani in esclusiva a MilanNews.it sull'addio di Paolo Maldini, senza il capitano il Milan non è mai più stato competitivo

Fabio Bazzani, ex attaccante in Serie A con le maglie di Sampdoria e Lazio, oggi opinionista per DAZN è intervenuto così in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Con un Milan impegnato nella serrata e difficile lotta Champions, la vittoria di Genova è stata ieri un grosso bonus visti anche i risultati delle altre pretedenti. La Juventus ha perso, mentre Roma e Como proseguono nella propria marcia. Così, i rossoneri di Massimiliano Allegri dovranno solo pensare alla partita casalinga in programma domenica contro il Cagliari. Un vero e proprio spartiacque finale della stagione del Milan. Di seguito le sue considerazioni sull'attualità in casa rossonera. La preziosa vittoria di Genova, un attacco che non ha saputo contribuire abbastanza durante la stagione e i tanti e possibili cambi in proprietà. Di seguito un estratto delle sue considerazioni a MilanNews.it sul futuro del Milan dopo il licenziamento di Paolo Maldini.

"Non ho le competenze giuste a livello dirgenziale, ma so bene cosa non avrebbe potuto fare, lui o chi per lui: ovvero mandare via Paolo Maldini e Massara. Gente competente di calcio che aveva portato il Milan a vincere lo scudetto, ma sopratutto la figura di Maldini, a livello di senso di appartenenza. Quello è stato un errore grosso. Il pubblico del Milan merita conti a posto e bilanci in ordine, ma anche di sognare ed essere ambizioso. Dall'addio di Maldini e Massara il Milan non è stato più vicino a lottare per lo scudetto.."