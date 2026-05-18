MN - Leao e Pulisic non segnano più, Bazzani: "Non mi meraviglio, non sono giocatori che vivono per il gol.."

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Fabio Bazzani ha parlato così in esclusiva a MilanNews.it analizzando il difficile momento degli attaccanti rossoneri in questa stagione

Fabio Bazzani, ex attaccante in Serie A con le maglie di Sampdoria e Lazio, oggi opinionista per DAZN è intervenuto così in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Con un Milan impegnato nella serrata e difficile lotta Champions, la vittoria di Genova è stata ieri un grosso bonus visti anche i risultati delle altre pretedenti. La Juventus ha perso, mentre Roma e Como proseguono nella propria marcia. Così, i rossoneri di Massimiliano Allegri dovranno solo pensare alla partita casalinga in programma domenica contro il Cagliari. Un vero e proprio spartiacque finale della stagione del Milan. Di seguito le sue considerazioni sull'attualità in casa rossonera. La preziosa vittoria di Genova, un attacco che non ha saputo contribuire abbastanza durante la stagione e i tanti e possibili cambi in proprietà. Di seguito un estratto delle sue considerazioni sull'attacco del Milan e sulla rosa avuta a disposizione da Massimiliano Allegri:

"Non ha mai avuto una prima punta in grado di giocare con continuità. Gimenez è stato tolto dal gioco dai suoi infortuni e dalla lunga inattività, Fullkrug ha leggermente impattato all'inizio e poi si è perso. I due migliori realizzatori sono stati Leao e Pulisic che però non sono attaccanti e non vivono col gol in area di rigore addosso, di conseguenza non mi meraviglio si siano persi un po' a livello di gol. Sono bravi a segnare in tanti situazioni, ma non vivono per il gol, non c'è da meravigliarsi".