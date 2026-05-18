Nkunku, gol e personalità nel finale di stagione: ma il futuro resta in bilico

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Christopher Nkunku ha saputo trascinare il Milan con voglia e personalità in queste ultime partite. Il gol a Genova potrebbe significare molto per il futuro

Il futuro di Christopher Nkunku resta legato a un filo, quasi invisibile ma che presto prenderà forma e colore. Una stagione sicuramente non vissuta da protagonista e non dai grandi numeri, ma resta tanto in questo finale. Due gol nelle ultime due, tanta voglia e una condizione fisica che sembra essere a posto, purtroppo con qualche mese di ritardo sulla tabella di marcia. Il francese non è un leader dell'attacco. Non a livello di numeri totali, perchè Rafa e Pulisic restano attualmente i migliori marcatori stagionali del Milan (entrambi a quota 10 reti a testa). Ciò che però attrae maggiormente l'attenzione è la determinazione e voglia con cui Christopher Nkunku ha deciso di prendersi il Milan, trascinandolo quasi non con qualità e giocate ma con corsa e forza di inerzia. Due rigori guadagnati contro Atalanta e Genoa sono la foto di due scosse, due svolte. Certo, la stagione del francese è stata difficile e senza troppi spunti, con 34 presenza ufficiali condite da 8 gol e 3 assist. Troppo poco, chiaro, ma in questo tour de force ha saputo agire ed incidere più di due titolari quali Leao e Pulisic. E il tifoso queste cose le nota e le apprezza.

Il futuro resta un rebus

Nelle ultime settimane infatti, l'agente del francese Pini Zahavi insieme all'attuale, ancora per poco, direttore sportivo rossonero Igli Tare hanno avuto più incontri per capire e affrontare la situazione di Nkunku in vista della prossima ma imminente estate, con il calciomercato che incombe sul mondo del calcio e quindi del Milan. Resta tutto aperto: se dovessero arrivare importanti offerte, la dirigenza rossonera sarà chiaramente disponibile ad ascoltare e capire cosa fare e come comportarsi. L'attaccante francese dal canto suo, aveva già ribadito a gennaio la voglia di restare in rossonero, rifiutando sirene turche.