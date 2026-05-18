Ravezzani avvisa tutti: "Come avevo detto di non dare il Milan per spacciato, invito a fare altrettanto con la Juve"
In merito all'attuale momento del Milan di Massimiliano Allegri, il giornalista e conduttore televisivo Fabio Ravezzani ha scritto così sul proprio account "X". Infatti, dopo la bella e meritata vittoria di Genova, condita da sofferenza ma anche concretezza sotto porta, il Milan ha saputo conquistare tre punti pesantissimi per la propria ed incessante corsa verso la qualificazione in Champions League nella prossima stagione. Un traguardo non ancora conquistato del tutto. Prima infatti ci sarà l'ostacolo Cagliari di Fabio Pisacane, vittorioso ieri sera contro il Torino e ormai salvo aritmeticamente in Serie A. Guai a dare tutto per scontato quindi. Di seguito l'interessante commento di Ravezzani dopo la vittoria della squadra di Massimiliano Allegri contro il Genoa e il confronto, quasi naturale con la Juventus e il difficile momento che sta vivendo Luciano Spalletti in questo finale di campionato in bianconero.
"Così come avevo detto di non dare il Milan per spacciato una settimana fa, invito a fare altrettanto con la Juve. Certo, servirebbe un miracolo. Ma il Dio del Calcio è dispettoso e burlone".
Così come avevo detto di non dare il Milan per spacciato una settimana fa, invito a fare altrettanto con la Juve. Certo, servirebbe un miracolo. Ma il Dio del Calcio è dispettoso e burlone.— Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) May 18, 2026
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