Ricci sulla pressione nel calcio: "Quando entri a San Siro è diverso"

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Samuele Ricci ha affrontato il tema della pressione nel calcio a margine dell'intervista rilasciata al canale YouTube di Maria Luisa Jacobelli

Samuele Ricci sta per concludere una buona prima stagione nel Milan: il centrocampista arrivato dal Torino non è mai stato un titolarissimo ma si è sempre fatto trovare pronto nel momento del bisogno ed è stato sempre presente nelle rotazioni di mister Massimiliano Allegri. Il calciatore classe 2001 è stato protagonista della nuova puntata di "The Climb", format YouTube a cura di Maria Luisa Jacobelli, rilasciando una intervista sulla sua carriera e non solo. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Samuele Ricci su cosa significa avere pressione nel mondo del calcio: "Tante volte la pressione è positiva, vuol dire che stai facendo una cosa che conta e che è importante. Anche l’ansietta prima delle partite serve, perché ti porta concentrazione: quando entri a San Siro è diverso ma anche quando ero più piccolo avevo sempre un po’ di pressione. Ovviamente devi cercare di far bene ma l’importante è arrivarci sempre preparato".