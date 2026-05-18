Conte, Ranieri o Allegri Ct dell'Italia? Jacobelli non vorrebbe nessuno dei tre

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Il giornalista Jacobelli ha espresso la sua preferenza su chi vorrebbe come nuovo Ct della Nazionale tra Allegri, Conte e Ranieri

Con l'avvicinarsi della fine del campionato, si avvicina sempre di più anche il momento dell'elezione del nuovo Presidente federale. La seduta è prevista il prossimo 22 giugno. A oggi sono due i candidati principali per il ruolo di numero uno del calcio italiano: Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Una volta nominato, la prima missione del nuovo Presidente sarà quella di chiamare il nuovo Ct della Nazionale italiana maschile, panchina che per le gare di giugno sarà custodita da Silvio Baldini, allenatore dell'U21.

Xavier Jacobelli ha parlato di chi vorrebbe come nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di calcio: "Conte, Ranieri o Allegri per la Nazionale? Spero che la scelta ricada su un allenatore votato a un calcio d’attacco e offensivo, che risparmi pratiche utilitaristiche e passaggi orizzontali. Un calcio noioso che siamo stati costretti a seguire spesso in questo campionato. Mi piacerebbe una scelta che vada al di fuori dei tre allenatori che tu hai citato".