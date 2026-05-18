Il Napoli sonda Allegri per il post Conte: contatto con il ds Manna

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Secondo i colleghi di CalcioNapoli24 oggi ci sarebbe stato un incontro tra il ds partenopeo Manna e l'entourage di Allegri

Indipendentemente da come finirà la stagione, con l'ultima giornata che si disputerà il prossimo weekend e con il Milan a caccia del pass Champions League domenica sera alle 20.45, ci si attende tra la fine di maggio e il mese di giugno tanto movimento per quanto riguarda le panchine di Serie A come anche i vertici dirigenziali di molti club, anche importanti. Il dubbio regna sovrano anche sul tetto di Casa Milan con il proprietario Gerry Cardinale che ha messo tutti in discussione e che ha promesso valutazioni approfondite al termine dell'anno.

Uno dei temi centrali, forse quello principale, riguarda il futuro di Massimiliano Allegri: secondo quanto riferiscono i colleghi di Calcio Napoli 24 nella giornata di oggi ci sarebbe stato un contatto tra l'entourage del tecnico rossonero e il direttore sportivo partenopeo Giovanni Manna. Gli azzurri, con ogni probabilità, saluteranno Antonio Conte e cercano il suo erede. Abboccamento con il team di Allegri, già cercato in passato. La questione principale, però, riguarda il contratto: in caso di raggiungimento della Champions League con il Milan, scatterà sul contrato di Max un'opzione di un altro anno (fino al 2028) a sei milioni di euro. Una cifra importante che il Milan non può permettersi di pagare a vuoto e che può essere rescissa solo dopo una trattativa con con ricca buonuscita.