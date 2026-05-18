Caputi: "Juve? Come la sorpresa Fiorentina, non sappiamo cosa succederà con Cagliari e Verona"

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Il giornalista Massimo Caputi ha detto la sua in merito alla lotta Champions League, sottolineando che ancora non è detta l'ultima parola

A 90 minuti dal termine del campionato di Serie A Enilive, Milan e Roma sono le due squadre che occupano gli ultimi due posti utili per la Champions League: rossoneri e giallorossi si unirebbero a Inter e Napoli che hanno già messo in cassaforte la qualificazione. Tutto però si deciderà nell'ultima giornata con Como e Juventus che proveranno a mettere pressione su chi è davanti nelle partite che giocheranno rispettivamente a Cremona e contro il Torino. Ne ha parlato il giornalista Massimo Caputi ai microfoni di TMW a margine del Memorial Nicolò Galli.

Le parole di Caputi sulla Juventus e la lotta Champions: "Per la Juve è un momento molto complicato, sappiamo quanto sia importante la Champions, sia dal punto di vista sportivo sia da quello economico. Quando ce l'hai tra le mani e ti sfugge... Seppur adesso le percentuali siano diminuite, direi però di aspettare i prossimi 90 minuti. Com'è vero che c'è stata la sorpresa della Fiorentina ieri, non sappiamo cosa succederà con Cagliari e Verona, impegnate rispettivamente con Milan e Roma. Per la Juve non andare in Champions sarebbe comunque qualcosa di pesante"