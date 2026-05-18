Primo Piano Ecco cosa chiede Allegri per restare. Domenica può scattare il rinnovo automatico

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Allegri ad un passo dal prolungamento automatico fino al 2028. Ma tra una settimana dovrà decidere sul futuro. In ballo la programmazione del Milan in Europa.

Tra una settimana il futuro di Massimiliano Allegri potrà essere ancora di più a tinte rossonere. Almeno dal punto di vista contrattualistico sarà così. Perché il tecnico se dovesse conquistare la certezza aritmetica della Champions League, avrà un anno in più di contratto in automatico. La scadenza sarà prolungata fino al 30 giugno del 2028 a cifre importanti, circa a 6 milioni di euro netti a stagione.

MERCATO IMPORTANTE

Poi però bisognerà capire la volontà del mister. Allegri rimarrà ancora al Milan dopo questa stagione? Ci sono delle richieste imprescindibili per restare in sella al Diavolo. Innanzitutto un mercato importante, fatto di giocatori esperti con un mix di giovani promettenti, ma funzionali al suo gioco. Se ad esempio Allegri chiede una punta centrale, non dovrà arrivare un esterno, per dirla in maniera semplice. Servirà rinforzare la rosa numericamente e qualitativamente. Anche perché con l’Europa in ballo i rossoneri non possono permettersi una stagione con 19 giocatori di movimento, servirà portarla almeno a 25. Dunque garanzie tecniche, e rinforzi in ogni ruolo del campo.

CHIAREZZA NEI RUOLI

E poi la chiarezza nei ruoli. Basta giochi di potere, lotte intestine e interventi sul mercato da parte di chi non ha competenze per farlo. Max Allegri vuole semplicemente avere voce in capitolo sulle scelte dei profili, poi sarà la società a fare il resto in base al budget a disposizione. Il rispetto dei ruoli dovrà essere alla base di tutto e in questa stagione poche volte è avvenuto. Allegri su questo è stato chiaro. A quanto sembra il proprietario Gerry Cardinale ha valutato positivamente il lavoro dell’allenatore, e lo ha ribadito anche in una recente intervista. Tra una settimana, a bocce ferme, ci saranno le giuste considerazioni.