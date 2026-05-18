Di Marzio: “Tare è fuori, su Allegri non ho certezze che rimanga”

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Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro di Ibrahimovic, di Tare, quasi ufficiale che vada via, di Allegri che potrebbe rimanere e di Furlani che in questo momento è un punto di domanda.

Intervenuto a Sky Sport, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato del futuro di Allegri, di Igli Tare, di Furlani e di Ibrahimovic. Queste le sue parole:

"Non ho la certezza che Allegri rimanga sulla panchina del Milan, è chiaro che ha un anno in più di contratto che scatta in caso di Champions League. Facendo i conti sono 11 milioni netti, 22 milioni lordi circa, quindi o se ne va con una buona uscita, Allegri che va via con due anni di contratto non lo vedo, l'esonero non lo vedo, però dipende anche da chi decide. Tare è fuori, anche in questo caso cambiare continuamente i direttori sportivi non so quanto risolva la situazione. Non è ufficiale ma i segnali sono quelli. Su Furlani punto interrogativo e su Ibrahimovic punto interrogativo".