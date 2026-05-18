La Champions si decide all'ultima curva: quando e contro chi giocano le contendenti

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Gli ultimi due posti per la prossima Champions League si assegnano all'ultima giornata: 4 squadre in 2 punti. Quando e contro chi giocano

L'ultimo turno di campionato ha regalato ribaltamenti di fronte e qualche verdetto. Dopo l'Inter infatti, anche il Napoli si è guadagnato matematicamente l'accesso alla Champions League. Ora rimangono ancora due posti per quattro squadre, tutte raccolte in due punti: il Milan è terzo a quota 70, gli stessi punti della Roma quarta che è dietro per i confronti diretti sfavorevoli; quinto c'è il Como a 68 e sesta la Juventus con lo stesso tesoretto ma indietro per gli scontri diretti. Tutto si deciderà all'ultima curva e nulla è scontato, come si è potuto vedere nelle ultime settimane di campionato.

Esattamente come nel penultimo turno di campionato, tutte le squadre coinvolte nella corsa Champions League giocheranno in contemporanea in modo da rispettare il criterio obbligatorio dei calendari di Serie A valido per le ultime due giornate. Si scende in campo domenica alle ore 20.45, le ultime gare di tutto il torneo. Il Milan ospita il Cagliari già salvo a San Siro; la Roma fa visita all'Hellas Verona che saluterà la Serie A; il Como sarà ospite della Cremonese che deve vincere e sperare nello scivolone del Lecce per salvarsi; infine la Juventus affronterà il Derby contro il Torino.