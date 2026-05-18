Gozzini racconta: "Qualcuno del Genoa sul rigore ha cercato di rendere il torto a Pavlovic dopo la sfida d'andata"

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Alessandra Gozzini, giornalista, ha commentato su La Gazzetta dello Sport la prestazione di Christopher Nkunku contro il Genoa

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sulla prestazione di Christopher Nkunku contro il Genoa: "È stato a inizio secondo tempo che Christo ha deciso di allentare lo stress: si è avventato su una palla vagante in area e ha trovato il contatto con il portiere avversario. Non c’è stato bisogno di revisione al Var, mentre le squadre bisticciavano intorno al dischetto: qualcuno ha cercato di rendere il torto a Pavlovic, che nella sfida d’andata aveva scavato una buchetta che fu complice del penalty fallito da Stanciu. Nkunku osservava la scena con il pallone sottobraccio, senza tremare: è solo il secondo giocatore del Milan a realizzare almeno 5 gol su rigore in una singola stagione di Serie A nelle ultime 10 stagioni, il primo dopo Kessie (11 nel 2020-21).

"Insieme abbiamo fatto una partita fantastica" ha raccontato il francese a fine gara a Dazn. "Non avevo pressione al momento di calciare il rigore, è un gesto tecnico che provo sempre durante la settimana e poi era troppo importante sfruttare l’occasione". Di venti rigori calciati, Nkunku ne ha segnati 17: è del 100% la media realizzativa con il Milan. Cinque tentativi, altrettanti gol. Se si aggiungono le reti su azione a Verona e Fiorentina, Christopher sale a quota 7: a cui aggiungere un gol in Coppa Italia. Ne mancano un paio per la doppia cifra stagionale".