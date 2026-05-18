Serie A 2026/2027, quando verrà svelato il calendario? Ecco tutte le info

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Il 5 giungo alle ore 18:30, durante il Festival della Serie A, verrà presentato il calendario della Serie A 2026/2027 al teatro Regio di Parma.

Manca un solo weekend alla fine della Serie A 2025/2026. Ancora tanti verdetti da confermare, dalla corsa Champions che vede quattro squadre ancora in lotta (Milan, Roma, Juve, Como), alla lotta salvezza, che vede sfidarsi Lecce e Cremonese. Facendo un balzo sul prossimo campionato invece, è confermata la data di quando si svelerà il calendario della Serie A 2026/2027.

FESTIVAL DELLA SERIE A, TUTTE LE INFO

Come oggi anno, il giorno della presentazione del nuovo calendario coincide con il Festival della Serie A. Dal 5 al 7 giugno, a Parma, andrà in scena la infatti la terza edizione dove ci saranno vecchie glorie e tantissime manifestazioni ed iniziative tutte da vivere. Il giorno dell'apertura, il 5 giugno, alle 18:30 è prevista la tanto attesa e desiderata presentazione del prossimo calendario. Un momento molto vissuto da tutti i tifosi e appassionati di calcio che coincide con il primo vero e assaggio della stagione che partirà a metà agosto.