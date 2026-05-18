Ricci racconta: "Essere al Milan è una cosa straordinaria. Qui ho trovato una famiglia"

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Samuele Ricci ha racconto cosa significa essere arrivato al Milan e chi è il compagno di squadra più forte che ha avuto finora in carriera

Nel quarto episodio di "The Climb" su YouTube, Samuele Ricci si è raccontato a Marialuisa Jacobelli. Queste le sue parole sull'arrivo al Milan: "Diciamo che simpatizzavo per il Milan, ma da piccolo non tifavo per una squadra, simpatizzavo più che altro per i giocatori, come Ronaldinho. Non ho nulla di Dinho purtroppo (ride, ndr), ma arrivare al Milan penso che sia una cosa straordinaria. Ho avuto la fortuna di incontrare una famiglia qui. Ho sempre sentito dire questa cosa da ex giocatori del Milan e devo dire che è proprio così. Ho trovato persone super disponibili, poi io socializzo con tutti e quindi siamo diventati amici. Ho trovato un gruppo bellissimo, una buona sintonia con lo staff, con il mister. Si respira un bel clima".

Ricci ha poi risposto alla domanda su chi sia stato il compagno di squadra più forte che ha avuto in carriera finora: "Il compagno più forte con cui ho giocato? Luka Modric".