La famiglia Ellison entra nel Milan? I tre possibili scenari secondo l'avvocato Raimondo

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La famiglia Ellison potrebbe essere interessata a entrare nella proprietà rossonera: i tre scenari ipotizzati dall'avvocato Raimondo

Nella mattinata di lunedì si è diffusa l'indiscrezione di un possibile ingresso futuro della potente e ricca famiglia americana degli Ellison nel Milan. Una notizia diffusa da Milano Finanza ma che a fine aprile era già stata considerata come un'opzione palusibile dall'avvocato Felice Raimondo, attivo sui social e spesso commentatore di situazioni legate al mondo rossonero. L'avvocato Raimondo è stato intervistato da Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube e ha analizzato la situazione, oltre che tre possibile scenari.

Il commento di Raimondo: "Io ho ipotizzato tre scenari, con probabilità e tempistiche diverse. Il primo è quello che tutti tendono a scartare: un ingresso nel breve termine in minoranza che, secondo molti, potrebbe essere strana visto il patrimonio degli Ellison. Oggi il Milan, da un punto di vista di valore, è più o meno lo stesso di quattro anni fa ovvero di quando Cardinale lo ha acquistato: il progetto stadio non è avanzato. Il secondo scenario è più radicale: ingresso in maggioranza nel medio termine, soltanto quando lo stadio sarà pronto e dunque se ne riparlerebbe nel 2029 o 2030. A mio avviso è il meno probabile: acquistare un Milan con uno stadio e che vale 4 miliardi è meno conveniente. L’ultimo scenario è che non accade niente, sempre per le problematiche stadio".