Ravezzani non fa sconti: "Milan, sai che senza un centravanti decente sarà difficile far gol.."

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Fabio Ravezzani commenta così la vittoria del Milan sul Genoa ponendosi però un enigma: senza attaccante sarà difficile segnare gol

In merito all'attuale momento del Milan di Massimiliano Allegri, il giornalista e conduttore televisivo Fabio Ravezzani ha scritto così sul proprio account "X". Infatti, dopo la bella e meritata vittoria di Genova, condita da sofferenza ma anche concretezza sotto porta, il Milan ha saputo conquistare tre punti pesantissimi per la propria ed incessante corsa verso la qualificazione in Champions League nella prossima stagione. Un traguardo non ancora conquistato del tutto. Prima infatti ci sarà l'ostacolo Cagliari di Fabio Pisacane, vittorioso ieri sera contro il Torino e ormai salvo aritmeticamente in Serie A. Guai a dare tutto per scontato quindi. Di seguito l'interessante commento di Ravezzani dopo la vittoria della squadra di Massimiliano Allegri contro il Genoa.

RAVEZZANI SUL MILAN

"Allegri fa disputare al Milan l’unica partita possibile: prudente, attenta, con l’obiettivo di sfruttare le poche opportunità che può creare un attacco anemico. Dovrà replicare col Cagliari, perché senza un centravanti decente è difficile far gol. Athekame oggi meglio di Saelemaekers..".