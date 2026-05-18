Sandro Sabatini si dice sorpreso dalla vittoria del Milan contro il Genoa

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Il giornalista Sandro Sabatini ha commentato la vittoria del Milan sul campo del Genoa e il litigio che c'è stato in casa rossonera tra Ibrahimovic e Allegri.

Presente negli studi di Pressing, Sandro Sabatini ha commentato così la vittoria del Milan in casa del Genoa: "Se mi ha sorpreso questa vittoria? Rispetto alle ultime partite del Milan sono sorpreso dalla vittoria dei rossoneri a Genova, rispetto al valore della squadra no, rispetto a quello che è uscito in settimana che è gravissimo è stata una risposta importante.

Quello che è venuto fuori settimana scorsa è grave. Una gestione con Allegri che fa l'allenatore a Milanello e Ibra che in sede fa il dirigente e anche l'allenatore ombra non può avere successo. Alla Roma, il contrasto tra Gasperini e Ranieri si è risolto in un certo modo, al Milan invece per ora il constrasto Allegri-Ibra è stato gestito diversamente".