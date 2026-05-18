18 maggio 1994: il Milan di Capello batte il Barça 4-0 e vince la sua 5^ Champions League

18 maggio 1994: il Milan di Capello batte il Barça 4-0 e vince la sua 5^ Champions LeagueMilanNews.it
Oggi alle 20:40News
di Enrico Ferrazzi
Esattamente 32 anni il Milan di Fabio Capello vinse la la sua quinta Champions League, battendo in finale 4-0 il Barcellona.

Il 18 maggio 1994 il Milan vinse la sua quinta Champions League. La formazione di Fabio Capello, allo Stadio Olimpico di Atene, riuscì ad avere la meglio sul Barcellona che alla vigilia era dato per favorito. I rossoneri sbloccarono il punteggio con Massaro, che a fine primo tempo riuscì a segnare la sua doppietta. Ad inizio ripresa, Savicevic segnò uno dei gol più iconici della storia rossonera battendo con uno straordinario pallonetto Zubizarreta. Poco dopo, il Milan calò il poker con Desailly.

Questo il tabellino di quella partita: 

MILAN-BARCELLONA 4-0

Marcatori: 22’, 45’ Massaro, 47’ Savicevic, 58’ Desailly

MILAN: Rossi, Tassotti, Panucci, Galli, Maldini (38’st Nava), Albertini, Donadoni, Desailly, Boban, Savicevic, Massaro. In panchina: Ielpo, Carbone, Lentini, Simone. All. Fabio Capello

BARCELLONA: Zubizarreta, Ferrer, Guardiola, Koeman, Nadal, Bakero, Sergi (6’ st Estebaranz), Stoichkov, Amor, Romario, Beguiristain (26’ st Eusebio). In panchina: Carlos, Busquets, Andoni Goikoetxea. All. Johan Crujiff

Arbitro: Philip Don

Ammonizioni: Tassotti, Panucci, Albertini e Massaro (M); Ferrer, Nadal, Bakero, Sergi e Stoichkov (B)