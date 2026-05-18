Nuove figure nel Milan? Raimondo: "Stadio spartiacque: senza il Milan è poco appetibile"

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L'avvocato Felice Raimondo analizza la centralità che il nuovo stadio ha in qualsiasi compravendita futura della proprietà rossonera

Il quotidiano Milano Finanza ha riportato nelle ultime ore la possibilità che la potente famiglia americana degli Ellisson possa entrare nel Milan, in virtù dei legami lavorativi ma anche di amicizia con RedBird e Gerry Cardinale. Una ipotesi che era stata avanzata già a fine aprile dall'avvocato Felice Raimondo, molto attivo sui social specialmente in ottica situazioni legate all'universo rossonero. Raimondo è stato intervistato dal collega Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube e ha fornito qualche dettaglio in più, oltre diversi spunti aggiuntivi.

Le parole di Raimondo sull'elemento chiave per un qualsiasi ingresso futuro nel Milan, sia esso di minoranza o di maggioranza: "Lo spartiacque è lo stadio, come ho sempre detto e scritto. L’investimento nello stadio sarà la chiave di volta di un possibile futuro cambio di proprietà tra qualche tempo: vedremo se nel breve, medio o lungo termine. Senza uno stadio il Milan è poco appetibile, dobbiamo mettercelo in testa: sarà la chiave di volta, vedremo se si riuscirà a portarlo avanti".