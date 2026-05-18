MN - Domani la ripresa degli allenamenti a Milanello: in campo nel pomeriggio

vedi letture

Il Milan tornerà ad allenarsi domani pomeriggio a Milanello e comincerà a preparare l'ultimo impegno della stagione, cruciale per la Champions

Siamo entrati ufficialmente nell'ultima settimana della stagione: il Milan domani sarà nuovamente al Centro Sportivo di Milanello per iniziare a preparare l'ultima giornata decisiva contro il Cagliari. I sardi saranno ospiti del Diavolo a San Siro la prossima domenica alle ore 20.45: in contemporanea saranno in campo anche le altre pretendenti per la Champions League come la Roma, attualmente qualificata come i rossoneri, il Como e la Juventus.

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan si ritroverà domani nel centro sportivo di Carnago e riprenderà gli allenamenti con una sessione pomeridiana. I rossoneri nella giornata di oggi, come accaduto sempre durante l'anno in presenza di una settimana lunga, hanno potuto godere di un giorno di riposo all'indomani della vittoria sul campo del Genoa.

di Antonio Vitiello