Futuro di Vlahovic incerto, Barillà: "Fossi la Juve farei di tutto per tenerlo"

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Il futuro di Vlahovic è incerto: il giornalista de La Stampa Antonio Barillà ha espresso il suo parere su cosa farebbe se fosse nella Juventus

Manca una giornata al termine del campionato di Serie A Enilive 2025/2026, eppure sul futuro di Dusan Vlahovic ancora non si sa nulla. Il centravanti della Juventus va in scadenza a fine stagione ma ancora non è stato fornita alcuna comunicazione in merito a come proseguirà la sua carriera: i contatti con la squadra bianconera sono ripresi nelle ultime settimane ma un po' a singhiozzo. Il Milan, se Allegri dovesse rimanere sulla panchina e conquistare la Champions, si candida come possibile approdo per la punta serba, nel caso in cui non arrivasse la firma con la Juve.

Sul tema si è esposto il giornalista Antonio Barillà, firma de La Stampa, intervenuto come ospite in collegamento su Sky Sport 24: "Io farei di tutto per tenere Vlahovic. I numeri non mentono mai nel calcio: nonostante una stagione infastidita da infortuni e assenze, ha una media gol superiore rispetto a giocatori per cui si è speso tantissimi come David o Openda. Andare a prendere un altro centravanti vuol dire spendere tanto e non avere certezza che renda in campo, quando hai in casa un giocatore che ha dimostrato attaccamento e affidabilità. Io farei di tutto per tenerlo".