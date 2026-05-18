MN - Rimpianto scudetto? Bazzani: "Mai si sarebbe potuto pensare a un Milan in lotta contro l'Inter"

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L'ex attaccante Fabio Bazzani ha commentato così il momento del Milan in esclusiva a MilanNews.it. Le sue parole sul rimpianto scudetto rossonero

Fabio Bazzani, ex attaccante in Serie A con le maglie di Sampdoria e Lazio, oggi opinionista per DAZN è intervenuto così in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Con un Milan impegnato nella serrata e difficile lotta Champions, la vittoria di Genova è stata ieri un grosso bonus visti anche i risultati delle altre pretedenti. La Juventus ha perso, mentre Roma e Como proseguono nella propria marcia. Così, i rossoneri di Massimiliano Allegri dovranno solo pensare alla partita casalinga in programma domenica contro il Cagliari. Un vero e proprio spartiacque finale della stagione del Milan. Di seguito le sue considerazioni sull'attualità in casa rossonera. La preziosa vittoria di Genova, un attacco che non ha saputo contribuire abbastanza durante la stagione e i tanti e possibili cambi in proprietà. Di seguito un estratto delle sue considerazioni a MilanNews.it:

Champions più vicina?

"Questa vittoria mette il Milan molto vicino alla Champions. Ricordiamo che viene dall'ottavo posto e non era una squadra attrezzata per competere per lo scudetto. È stata brava a stare dietro all'Inter per un po, avendo solidità dietro, poi c'è stato un piccolo momento di crisi.

Se il Milan raggiungerà la Champions sarà il giusto risultato, mai si poteva pensare che i rossoneri avrebbero potuto insidiare davvero la rosa dell'Inter su 38 giornate".