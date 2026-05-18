Difensori in gol: la strana statistica che accomuna Athekame con Palestra

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Zachary Athekame è andato a segno contro il Genoa per la seconda volta con la maglia del Milan. Un importante dato che lo porta vicino a Palestra

Il Milan torna finalmente a vincere, e lo fa nel momento più importante: 2-1 in casa di un Genoa combattivo al termine di una gara tesa e ricca di tensione, sopratuttto vista la posta in palio per i rossoneri. Per il Milan sono stati giorni difficili: tra contestazione a società e squadra e un momento privo di vittorie e punti in Serie A, la calda domenica di Genova poteva rappresentare davvero l'ultima spiaggia, uno psicodramma sportivo nel percorso di una squadra che, ricordiamo, fino a qualche mese fa era a giocarsi un impensabile scudetto contro l'Inter. Poco importa: un ottimo Nkunku, bravo a trasformare il sui quinto rigore milanista e il gol di Athekame regalano ad Allegri un respiro di sollievo e una settimana di lavoro intensa ma con fiducia ed ottimismo verso domenica prossima, dove a San Siro arriverà il Cagliari per l'ultima giornata. Di seguito vengono riportate statistiche, curiosità e numeri sull'importante vittoria del Milan contro il Genoa. Il focus resta sull'incredibile e curioso impatto di Zachary Athekame al Milan.

ATHEKAME COME PALESTRA? IL DATO

Tra i difensori che hanno preso parte a quattro gol in questa Serie A, solo Marco Palestra (cinque – marzo 2005) è più giovane di Zachary Athekame (quattro – 2G 2A – dicembre 2004). Inoltre, anche in attacco il Milan ha ritrovato i gol: Christopher Nkunku (sette nel 2025/26) ha realizzato più di sei gol in una singola stagione dei cinque principali campionati europei per la terza volta in carriera, dopo il 2021/22 (20) e 2022/23 (16) - entrambe le volte in Bundesliga con il Lipsia, sempre lui è andato a segno per due partite consecutive di Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre e gennaio (tre di fila in quel caso).