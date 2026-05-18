De Paola critica il Milan di Allegri: "Con questa squadra arrivare in Champions è il minimo sindacale"
Il direttore Paolo De Paola è intervenuto a TMW Radio e ha parlato così del Milan di Max Allegri: "Allegri festeggia, ma non ci vedo nulla da festeggiare. leri per alcuni minuti il Milan è stato addirittura fuori dalla zona Champions. Non vedo motivi per essere ottimisti, mentre in giro vedo parlare di impresa. Era il minimo sindacale arrivare in Champions League con questa squadra. I rossoneri hanno fallito da un punto di vista di risultati sportivi, dato che ad un certo punto si erano trovati anche al secondo posto. Con questo organico credo che il Milan avrebbe avuto anche la possibilità di insidiare l'Inter".
LA CLASSIFICA DI SERIE A
Inter 86
Napoli 73
Milan 70
Roma 70
Como 68
Juventus 68
Atalanta 58
Bologna 55
Lazio 51
Udinese 50
Sassuolo 49
Torino 44
Parma 42
Genoa 41
Fiorentina 41
Cagliari 40
Lecce 35
Cremonese 34
Verona 21
Pisa 18
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