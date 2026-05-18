De Paola critica il Milan di Allegri: "Con questa squadra arrivare in Champions è il minimo sindacale"

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Il giornalista Paolo De Paola ha detto la sua sulle squadre che si stanno giocando la qualificazione alla prossima Champions League

Il direttore Paolo De Paola è intervenuto a TMW Radio e ha parlato così del Milan di Max Allegri: "Allegri festeggia, ma non ci vedo nulla da festeggiare. leri per alcuni minuti il Milan è stato addirittura fuori dalla zona Champions. Non vedo motivi per essere ottimisti, mentre in giro vedo parlare di impresa. Era il minimo sindacale arrivare in Champions League con questa squadra. I rossoneri hanno fallito da un punto di vista di risultati sportivi, dato che ad un certo punto si erano trovati anche al secondo posto. Con questo organico credo che il Milan avrebbe avuto anche la possibilità di insidiare l'Inter".

LA CLASSIFICA DI SERIE A

Inter 86

Napoli 73

Milan 70

Roma 70

Como 68

Juventus 68

Atalanta 58

Bologna 55

Lazio 51

Udinese 50

Sassuolo 49

Torino 44

Parma 42

Genoa 41

Fiorentina 41

Cagliari 40

Lecce 35

Cremonese 34

Verona 21

Pisa 18