Gabbia leader, il discorso pre Genoa-Milan: "E' il momento decisivo, guardiamoci in faccia e mettiamoci il cuore!"
Discorso da capitano, da leader. Matteo Gabbia ha voluto parlare in cerchio con la squadra prima della partita, poi vinta, contro il Genoa. Di certo non scopriamo solo adesso il grande valore umano e di appartenenza di un ragazzo con il Milan cucito addosso come una seconda pelle. Nato e cresciuto nelle giovanili rossonere, Gabbia è stata una delle favole più belle degli ultimi anni. Lo scudetto vinto da giovanissimo, la consacrazione con Pioli e il gol-partita nel derby, uno dei tanti vinti negli ultimi anni, contro l'Inter. Quest'anno la maturità calcistica è passata anche da qualche errore e da un girone di ritorno purtroppo non all'altezza di quello d'andata, come lui tutta la squadra ovviamente. Il discorso pre partita contro il Genoa resta quindi l'immagine più significativa di un capitano vero, anche senza la fascia al braccio. Matteo Gabbia carica tutti, uniti verso un finale di stagione che deve vedere il Milan con la Champions in tasca ad ogni costo.
GABBIA CARICA LA SQUADRA
Queste le parole di Gabbia prima del calcio d'inizio contro il Genoa: "E' il momento decisivo dell'anno, guardiamoci in faccia e lasciamo tutte le energie in questo caz**o di campo. Diamo tutto per il compagno e mettiamo il cuore!".
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