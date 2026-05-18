MN - Bazzani sulla forza del Milan: "Solidità e compattezza sono state le armi in più"

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Le considerazioni di Fabio Bazzani, ex attaccante oggi opinionista per DAZN in esclusiva per la redazione di MilanNews.it

Fabio Bazzani, ex attaccante in Serie A con le maglie di Sampdoria e Lazio, oggi opinionista per DAZN è intervenuto così in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Con un Milan impegnato nella serrata e difficile lotta Champions, la vittoria di Genova è stata ieri un grosso bonus visti anche i risultati delle altre pretedenti. La Juventus ha perso, mentre Roma e Como proseguono nella propria marcia. Così, i rossoneri di Massimiliano Allegri dovranno solo pensare alla partita casalinga in programma domenica contro il Cagliari. Un vero e proprio spartiacque finale della stagione del Milan. Di seguito le sue considerazioni sull'attualità in casa rossonera. La preziosa vittoria di Genova, un attacco che non ha saputo contribuire abbastanza durante la stagione e i tanti e possibili cambi in proprietà. Di seguito un estratto delle sue considerazioni a MilanNews.it

Sul Milan di Allegri?

"Credo che la grande solidità e compattezza difensiva del Milan sia stata l'arma in più che ha portato i rossoneri a fare un bel girone d'andata, in alto in classifica e sempre ben messo in campo contro tutti. Sotto l'aspetto del gioco non è mai stata una squadra spumeggiante, è vero, ma faceva della solidità la propria forza. Negli ultimi mesi hanno invece perso certezze, anche in attacco. Credo che se centrasse la qualificazione in Champions, giocando bene o male avranno comunque conquistato il loro obiettivo".