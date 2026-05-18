Croazia, la lista dei preconvocati per il Mondiale: c'è anche Luka Modric

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Nella liste dei preconvocati del ct della Croazia per il Mondiale 226 è presente anche il centrocampista rossonero Luka Modric

Attraverso Instagram, il Federcalcio della Croazia ha pubblicato la lista dei preconvocati per il Mondiale che si giocherà dall'11 giugno al 19 luglio in Canada, Messico e Stati Uniti. Come prevedibile, nel'elenco è ovviamente presente anche il centrocampista rossonero Luka Modric che giocherà la sua quinta Coppa del Mondo (2006, 2014, 2018 e 2022). La nazionale croata è inserita nel Girone L con Inghilterra, Ghana e Pananma e farà il suo esordio nella competizione il 17 giugno contro gli inglesi all'AT&T Stadium di Arlington (Texas).

Questa la lista completa: