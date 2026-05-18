Biasin applaude il Milan: "Non era facile a Genova dopo l'ultima settimana, Allegri è stato bravo ad isolare il gruppo"

vedi letture

Il giornalista Fabrizio Biasin ha commentato la vittoria del Milan sul campo del Genoa, arrivata dopo le voci sul litigio tra Ibrahimovic e Allegri

Fabrizio Biasin, ospite negli studi di Pressing per commentare la 37^ giornata di Serie A, ha rilasciato queste parole sulla vittoria del Milan sul campo del Genoa: "Non era facile vincere a Genova con una squadra spenta da un mese, che però si è riaccesa nel momento più difficile. Il tutto dopo una settimana molto complicata da punto di vista mediatico, Allegri è stato bravo ad isolare il gruppo. A prescindere dal fatto che il Milan vada o meno in Champions League, e lo scorpriremo domenica prossima, andranno fatto dei ragionamenti su tutto quello che è successo e che sta succedendo fuori dal campo".

Questo il tabellino di Genoa-Milan, match valido per la trentasettesima giornata di Serie A.

GENOA-MILAN 1-2

Marcatori: 51’ Nkunku, 81’ Athekame, 87’ Vasquez.

LE FORMAZIONI

GENOA (4-3-1-2): Bijlow; Ellertson, Otoa, Marcandalli, Vásquez; Malinovskyi, Amorim (dal 90’+1 Martin), Frendrup; Baldanzi (dal 64’ Ekhator), Vitinha; Colombo (dal 85’ Ekuban). A disp.: Leali, Sommariva; Doucouré, Klišys, Ouedraogo, Sabelli, Zätterström; Grossi, Lafont, Masini. All.: De Rossi.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 76’ De Winter), Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana (dal 68’ Ricci), Jashari (dal 85’ Loftus-Cheek), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (dal 76’ Pulisic), Gimenez (dal 68’ Fullkrug). A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Modric, Balentien, Sardo, Vladimirov. All. Massimiliano Allegri

Arbitro: Sozza di Seregno.

Ammoniti: 48’ Bijlow, 63’ Gabbia, 63’ Vitinha, 71’ Tomori, 86’ Ricci.

Recupero: 1’ 1T, 10’ 2T.