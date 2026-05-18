Non solo Ibrahimovic: anche Moncada assente ieri a Marassi per Genoa-Milan

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Nelle ultime ore si è parlato molto dell'assenza ieri di Zlatan Ibrahimovic sugli spalti dello stadio Marassi di Genova per Genoa-Milan. Ma lo svedese non è stato l'unico assente di spicco perchè in tribuna, nonostante l'importenza della partita per la corsa Champions del Diavolo, non era presenze nemmeno Geoffrey Moncada. A riferirlo è Sky.

Dopo la partita, Max Allegri ha commentato così a Sky la presenza di Gerry Cardinale al fianco della squadra: "Se la presenza di Cardinale è stata fondamentale? Fondamentale ma credo di averlo sempre detto. Facendo una scala piramidale: il club sta sopra a tutto, poi la società deve essere forte perchè se lo è tutti diventano più forti e bravi. Cardinale è venuto a parlare e prima della partita e c'era un'energia più positiva".