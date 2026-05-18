Bianchin: "Vittoria un po’ episodica? Immeritata? Ragionevole pensarlo, ma non statene a discutere con Allegri"

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Luca Bianchin, giornalista, ha commentato su La Gazzetta dello Sport sulla vittoria del Milan contro il Genoa.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla vittoria del Milan contro il Genoa, che ha portato i rossoneri ad un passo dalla Champions League: "Un gesto di Amorim, a volte, è tutto quello che serve nella vita. Il Milan vince 2-1 a Genova con rigore di Nkunku, gol di Athekame e Vasquez. Abbastanza per consolidare il posto Champions: a 90 minuti dalla fine, Allegri è terzo assieme alla Roma, a +2 su Como e Juventus. Alexsandro Amorim, centrocampista lanciato da De Rossi nell’ultimo mese, non compare tra i marcatori ma è l’uomo decisivo: a inizio secondo tempo, un suo retropassaggio sciagurato ha portato al rigore del Milan e cambiato l’atmosfera della partita. Vittoria un po’ episodica? Immeritata? Ragionevole pensarlo, ma non statene a discutere con Allegri, che a questo punto fa quello che farebbero tutti gli allenatori del mondo: guarda la classifica.

E la classifica dice che il Milan all’intervallo era fuori dai primi quattro posti, come non accadeva dalla quarta giornata, ma ora dipende solo da sé stesso. Si giocherà tutto all’ultima, in casa contro il Cagliari, senza bisogno delle vecchie radioline collegate con Torino, Cremona o Verona. Per essere sicuro di entrare nella grande Europa, dovrà vincere".