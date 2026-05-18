Il commento del club a Genoa-Milan: "In una partita con un'altissima posta in palio, la squadra ha battuto avversari e tensione"

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Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club, a Genoa-Milan (1-2):

"Dopo cento lunghissimi minuti, torniamo alla vittoria! I rossoneri vincono in trasferta contro il Genoa nella 37ª giornata di Serie A, imponendosi con il risultato di 2-1 grazie alle reti di Nkunku su rigore al 51' e di Athekame all'81'. Il Genoa ha accorciato le distanze con Vásquez all'86', ma non è riuscito a completare la rimonta. Con questo successo, il Milan ritrova i tre punti dopo due sconfitte e consolida la sua posizione tra le prime quattro della classifica, a una giornata dalla fine del campionato. La squadra di Allegri ha dimostrato carattere e determinazione, interrompendo una serie di risultati altalenanti nelle ultime settimane. In una partita con un'altissima posta in palio, la squadra ha battuto avversari e tensione, inevitabile quando i verdetti si avvicinano.

Buona organizzazione, difesa solida e attacco cinico nelle occasioni costruite: dopo un primo tempo bloccato e non eccelso, il rigore di Nkunku ha sbloccato la partita dandoci più fiducia. Da lì la gestione è stata ordinata, il raddoppio di Athekame ha spianato la strada prima della rete di Vásquez, che ci ha costretti a un finale con più apprensione, in cui non abbiamo comunque rischiato nulla. Il destino, ora, resta nelle nostre mani: l'ultima giornata ci vede ospitare il Cagliari, da battere per centrare ufficialmente l'accesso alla prossima Champions League. Il primo passo è stato fatto, ora calma e sangue freddo per completare l'opera".