Milan, Allegri come Liedholm e Trapattoni? Per Max un nuovo primato in Serie A

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Il Milan torna finalmente a vincere, e lo fa nel momento più importante: 2-1 in casa di un Genoa combattivo al termine di una gara tesa e ricca di tensione, sopratuttto vista la posta in palio per i rossoneri. Per il Milan sono stati giorni difficili: tra contestazione a società e squadra e un momento privo di vittorie e punti in Serie A, la calda domenica di Genova poteva rappresentare davvero l'ultima spiaggia, uno psicodramma sportivo nel percorso di una squadra che, ricordiamo, fino a qualche mese fa era a giocarsi un impensabile scudetto contro l'Inter. Poco importa: un ottimo Nkunku, bravo a trasformare il sui quinto rigore milanista e il gol di Athekame regalano ad Allegri un respiro di sollievo e una settimana di lavoro intensa ma con fiducia ed ottimismo verso domenica prossima, dove a San Siro arriverà il Cagliari per l'ultima giornata. Di seguito vengono riportate statistiche, curiosità e numeri sull'importante vittoria del Milan contro il Genoa. Il focus resta sull'impatto di Massimiliano Allegri in rossonero:

ALLEGRI COME LIEDHOLM?

Il Milan ha vinto quattro trasferte consecutive contro il Genoa in Serie A per la prima volta nella sua storia. Inoltre, nuovo ed importante primato per Massimiliano Allegri ha vinto un match di Serie A con un gol di scarto per la 149ª volta in carriera, meno soltanto di Giovanni Trapattoni (175) e di Nils Liedholm (162) – a quota 149 anche Luciano Spalletti.