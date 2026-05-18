Milan, da definire il futuro di Allegri. Cosa potrebbe accadere? Il punto di Bucchioni

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Enzo Bucchioni, su TMW, ha parlato anche del futuro dirigenziale dei rossoneri: "C’è in essere un contratto pesantissimo, esonerare il tecnico costerebbe più di venti milioni di euro"

Il Milan risponde presente nella giornata più delicata e conquista a Marassi una vittoria che può valere quasi una torta intera della stagione. Contro un Genoa aggressivo e mai domo, i rossoneri hanno mostrato compattezza e spirito pratico, affrontando la gara con l’atteggiamento giusto fin dai primi minuti. La squadra di Max Allegri ha saputo mantenere ordine anche sotto pressione, trovando le giocate decisive nei momenti chiave del match.

Non è stata una prova brillante dal punto di vista estetico, ma estremamente efficace. Il Milan ha interpretato la partita con maturità, adattandosi al ritmo intenso imposto dai rossoblù e gestendo con attenzione ogni fase dell’incontro. Difesa solida, sacrificio collettivo e capacità di soffrire hanno fatto la differenza in una sfida dove contava soprattutto il risultato.

I tre punti conquistati contro il Genoa permettono ai rossoneri diavere l’obiettivo Champions League nelle proprie mani. Una vittoria che restituisce entusiasmo all’ambiente e lascia al Milan la possibilità di decidere il proprio futuro negli ultimi 90'.

Enzo Bucchioni, su TMW, ha però parlato anche del futuro dirigenziale dei rossoneri: "C’è in essere un contratto pesantissimo, esonerare il tecnico costerebbe più di venti milioni di euro. Se non si troverà una soluzione, se Allegri non deciderà di mollare per un’altra destinazione (anche qui si parla di Nazionale), la soluzione finale potrebbe invece essere la conferma del tecnico con rafforzamento della rosa e la cessione di Leao. Nel caso, Ibra sarebbe destinato ad altre mansioni lontano dalla squadra, sostituendo pure Furlani e Tare che non hanno speso poi così bene i soldi di Cardinale. E questo lo ha detto proprio lui".