Pagelle Gazzetta: Nkunku il migliore, male Fofana, Gimenez invisibile

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Nkunku è stato il migliore in campo, bene anche Maignan, Pavlovic, Athekame e Pulisic. Male Fofana e soprattutto Gimenez.

Per la Gazzetta dello Sport in edicola oggi, il migliore in campo nel Milan che ieri ha battuto 2-1 il Genoa è stato Chritopher Nkunku, il quale si è guadagnato il rigore e poi lo ha trasformato con freddezza. Il francese si è meritato un bel 6,5 in pagella. Stesso voto per Maignan, Pavlovic, Athekame e Pulisic. Sufficienza piena (6) per Gabbia, Ricci, Jashari, Rabiot, Bartesaghi e Fullkrug, 5,5 invece per Tomori e De Winter. 5 per Fofana, ma il giudizio più basso è stato dato a Gimenez, invisibile ancora una volta e ancora a secco in questo campionato (in Serie A non va in gol da oltre un anno).

Questo il tabellino di Genoa-Milan, match valido per la trentasettesima giornata di Serie A.

GENOA-MILAN 1-2

Marcatori: 51’ Nkunku, 81’ Athekame, 87’ Vasquez.

LE FORMAZIONI

GENOA (4-3-1-2): Bijlow; Ellertson, Otoa, Marcandalli, Vásquez; Malinovskyi, Amorim (dal 90’+1 Martin), Frendrup; Baldanzi (dal 64’ Ekhator), Vitinha; Colombo (dal 85’ Ekuban). A disp.: Leali, Sommariva; Doucouré, Klišys, Ouedraogo, Sabelli, Zätterström; Grossi, Lafont, Masini. All.: De Rossi.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 76’ De Winter), Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana (dal 68’ Ricci), Jashari (dal 85’ Loftus-Cheek), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (dal 76’ Pulisic), Gimenez (dal 68’ Fullkrug). A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Modric, Balentien, Sardo, Vladimirov. All. Massimiliano Allegri

Arbitro: Sozza di Seregno.

Ammoniti: 48’ Bijlow, 63’ Gabbia, 63’ Vitinha, 71’ Tomori, 86’ Ricci.

Recupero: 1’ 1T, 10’ 2T.