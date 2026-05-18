Repubblica titola: "Il Milan cambia musica: due gol e torna terzo. 'Meritiamo la Champions'"

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Oggi alle 11:00 News di di @enricoferrazzi

Grazie ai gol di Nkunku e di Athekame, il Milan ha battuto ieri il Genoa ed è tornato terzo in classifica. Manca una sola vittoria per la Champions