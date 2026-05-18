Repubblica titola: "Il Milan cambia musica: due gol e torna terzo. 'Meritiamo la Champions'"

Repubblica titola: "Il Milan cambia musica: due gol e torna terzo. 'Meritiamo la Champions'"MilanNews.it
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Oggi alle 11:00News
di Enrico Ferrazzi
Grazie ai gol di Nkunku e di Athekame, il Milan ha battuto ieri il Genoa ed è tornato terzo in classifica. Manca una sola vittoria per la Champions

"Il Milan cambia musica: due gol e torna terzo": titola così questa mattina Repubblica in merito al successo di ieri per 2-1 del Diavolo in trasferta sul campo del Genoa. Grazie alle reti di Nkunku su rigore e di Athekame, i rossoneri sono tornati al terzo posto posto in classifica e hanno fatto un passo importante verso la qualificazione alla prossima Champions League. Battendo il Cagliari nell'ultima gara della stagione, il Diavolo avrà la certezza di arrivare tra le prime quattro. 

Nel post-partita, in merito alla corsa Champions, Max Allegri ha dichiarato: "La Champions non la merito io, la meritano tutti, dalla proprietà ai giocatori, ma non abbiamo ancora fatto nulla. A fine stagione ci incontreremo per valutare l’annata, cosa c’è da migliorare nell’interesse del club"