Milan, Allegri chiede gente come Goretzka e Vlahovic per restare. Difficile la convivenza con Ibra

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Max Allegri chiede garanzie tecniche per restare sulla panchina del Milan anche nella prossima stagione. Difficile la convivenza con Ibra.

La vittoria contro il Genoa, arrivata davanti al patron Gerry Cardinale, ha avvicinato nuovamente il Milan alla qualificazione alla prossima Champions League: con una vittoria domenica sera a San Siro contro il Cagliari, i rossoneri avranno la certezza di arrivare tra le prime quattro e raggiungere così il grande obiettivo stagionale. Finito il campionato, potrà a quel punto partire una nuova rivoluzione che potrebbe riguardare anche la panchina milanista.

GARANZIE TECNICHE E MERCATO ALL'ALTEZZA

Come spiega stamattina il Corriere della Sera, anche in caso di Champions, che farebbe scattare automaticamente il prolungamento del contratto dal 2027 al 2028 con aumento di stipendio da 5 a 6 milioni di euro netti, Massimiliano Allegri non è certo di restare. Per farlo, il tecnico livornese pretende prima di tutto della garanzie tecniche e un mercato all'altezza (clicca qui per leggere la nostra anticipazione di ieri). In particolare, Max vuol almeno quattro giocatori esperti, di caratura internazionale, pronti all’uso: gente come Leon Goretzka che è in uscita a zero dal Bayern Monaco o come Dusan Vlahovic, anche lui in scadenza con la Juventus. L'allenatore rossonero ha già avuto diversi colloqui con Cardinale, al quale ha ripetuto più volte che l'anno prossimo servirà una rosa più strutturata sia a livello numerico che di qualità se si vorrà puntare allo scudetto della seconda stella e fare bella figura in Champions League.

ALLEGRI-IBRA: CONVIVENZA DIFFICILE

C'è però un'altra questione fondamentale che il numero uno di RedBird dovrà risolvere in qualche modo se vorrà convincere Allegri a restare al suo posto: i rapporti tra il livornese e Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, sono infatti pessimi e una convivenza tra i due sembra impossibile. Non è da escludere la possibilità che venga inserita una figura di sintesi, che faccia da cuscinetto fra i due. Basterà per convincere Max a rimanere sulla panchina del Milan anche nella prossima stagione?