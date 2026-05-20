Futuro Allegri, Sabatini tuona: "Il contrasto tra lui e Ibra è stato gestito diversamente.."
Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara per quella che, in linea di massima sarà la partita più importante e decisiva della stagione. Domenica sera contro il Cagliari a San Siro, i rossoneri dovranno centrare la vittoria per ottenere la tanto e sperata qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Un cammino lunghissimo, iniziato a luglio e terminato (quasi) a maggio. Il Milan ha saputo stupire tutti nel girone di andata, salvo poi rischiare di buttare tutto essendo protagonista di un brutto ed inspiegabile calo fisico e mentale. Nonostante i tanti punti ottenuti durante gli scontri diretti, la squadra di Max ha perso le lunghezze con Inter e Napoli.
Così, In merito alla vittoria del Milan a Genova e del futuro di Massimiliano Allegri in un ambiente sempre più spaccato in più fazioni, Sandro Sabatini ha commentato così a Pressing: "Se mi ha sorpreso questa vittoria? Rispetto alle ultime partite del Milan sono sorpreso dalla vittoria dei rossoneri a Genova, rispetto al valore della squadra no, rispetto a quello che è uscito in settimana che è gravissimo è stata una risposta importante. Quello che è venuto fuori settimana scorsa è grave. Una gestione con Allegri che fa l'allenatore a Milanello e Ibra che in sede fa il dirigente e anche l'allenatore ombra non può avere successo. Alla Roma, il contrasto tra Gasperini e Ranieri si è risolto in un certo modo, al Milan invece per ora il constrasto Allegri-Ibra è stato gestito diversamente".
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