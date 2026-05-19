Caressa premia il Milan di Allegri: "Segna e diverte pochissimo, però se riesce a farlo porta a casa il risultato..."

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Fabio Caressa ha voluto commentare così il Milan di Massimiliano Allegri, a pochi giorni dall'ultima partita della stagione contro il Cagliari

E' un Milan che vince con merito a Genova ma che deve pensare subito alla delicatissima e decisiva sfida di domenica sera contro il Cagliari a San Siro. Lì, tutto il destino del prossimo Milan potrà assumere connotati importanti, soprattutto per quel che concerne il prossimo calciomercato. Così, nel suo canale YouTube, Fabio Caressa ha analizzato il lavoro di Massimiliano Allegri in questa stagione, in relazione anche all'ultima pesantissima vittoria in casa del Genoa. Questo un breve estratto delle sue considerazioni:

"Allora, innanzitutto se Allegri riesce ad andare in Champions League giocando male, non cambiando mai il ritmo della squadra, ottenendo più risultati di quanto dicessero i numeri nella prima parte e invece i risultati giusti nella seconda parte, quindi riequilibrando, non avendo fatto crescere tanti giocatori, sfruttando soprattutto gli ultimi due acquisti che hanno fatto, Rabiot e Modric, che sono stati con personalità i trascinatori della squadra, segnando pochissimo e divertendo pochissimo, però se riesce a farlo porta a casa il risultato. Ora è vero che il risultato non è tutto, che bisogna giocare meglio, che bisogna giocare bene, io sono d'accordissimo, d'accordissimo, però poi a un certo punto conta portare a casa il risultato e in questo non sbaglia mai o quasi mai Allegri, magari sbaglia col Cagliari, ripeto, queste sono considerazioni a una giornata della fine, però sicuramente ha portato la squadra dove avrebbe dovuto portarla".