Zazzaroni ironico: "Fino a sabato mattina Allegri era fuori, quinto e fallito.."

vedi letture

Le considerazioni del noto giornalista Ivan Zazzaroni sulla stagione e rendimento di Massimiliano Allegri e del futuro della lotta alla Champions

Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara per quella che, in linea di massima sarà la partita più importante e decisiva della stagione. Domenica sera contro il Cagliari a San Siro, i rossoneri dovranno centrare la vittoria per ottenere la tanto e sperata qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Un cammino lunghissimo, iniziato a luglio e terminato (quasi) a maggio. Il Milan ha saputo stupire tutti nel girone di andata, salvo poi rischiare di buttare tutto essendo protagonista di un brutto ed inspiegabile calo fisico e mentale. Nonostante i tanti punti ottenuti durante gli scontri diretti, la squadra di Max ha perso le lunghezze con Inter e Napoli. Oggi però, ciò che conta di più è la partita di domenica

Così, durante l'ultima puntata del podcast Numer1, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri dopo la vittoria contro il Genoa:

"Pensate a Massimiliano Allegri che fino a sabato mattina era fatto fuori, quinto, fallito, distrutto, bollito e poi improvvisamente succede una cosa incredibile: vincono tutte tranne la Juventus che perde in casa con la Fiorentina. Ecco, voglio dire, dopo il culo di Sacchi, ha avuto un po' di culo anche Zaccheroni, adesso c'è il culo di Allegri, ragazzi. Attenzione al culo di Allegri perché se domenica prossima giocheranno tutte alle 20:45, le cinque squadre, naturalmente questo arriva terzo. Cioè tutte le teorie del bel gioco, tutte ste belle cose contro il risultato, sapete dove vanno a finire? Lo dico, nel culo di Allegri".