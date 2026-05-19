Modric: "Sono contento di aver realizzato il sogno di giocare in Italia"
Un'icona e una leggenda del calcio mondiale. Luka Modric rappresenta per il Milan e i milanisti un simbolo di appartenenza, di fede vera e di quel tifo per il Milan che, fin da bambino non l'ha mai abbandonato. Nel corso della sua lunghissima e vincente carriera, il maestro croato ha saputo ottenere qualsiasi successo, di squadra e personale. Il pallone d'oro vinto nel 2018 con la maglia del Real Madrid è sicuramente il punto più alto della sua carriera. Anche la parentesi nazionale non è da meno. La finale, sempre nel giugno 2018 e il percorso con la sua Croazia durante il torneo, poi vinto dalla Francia di Mbappè e Giroud, resta un qualcosa di unico, straordinario. Un condottiero fiero della sua gente e che a 40 ha voluto sposare la causa Milan, trascinando per tutto il corso della squadra un gruppo giovane e sicuramente ancora poco esperto. L'ultima chicca è la maschera con la quale, con ogni probabilità scenderà in campo domenica sera contro il Cagliari a San Siro. Di seguito un estratto delle sue parole durante il Poredcast all'evento organizzato da Mova
"Sono contento di aver realizzato il sogno di giocare in Italia. E lo sono ancora di più considerando che gioco per quello che per me è il club migliore di questa Nazione, il Milan”.
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