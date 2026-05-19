Caressa: “Il Milan poteva fare di più? Tra il casino societario, infortuni e mercato non lo so mica”

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Fabio Caressa ha analizzato la stagione del Milan e ha dichiarato che forse più del terzo posto eventuale non poteva fare vista la confusione societaria, gli infortuni di Leao e Pulisic e il mercato bocciato.

Nel suo canale YouTube, Fabio Caressa ha parlato di quanto il Milan potesse fare in questa stagione e del futuro di Massimiliano Allegri. Di seguito le sue parole:

"Il Milan poteva fare di più? Boh, con gli attaccanti che ha messo in campo non lo so mica. Con la stagione di Leao non lo so mica, con gli infortuni di Pulisic che poi non ha giocato bene e che è stato un trascinatore negli anni passati non lo so mica. Con il mercato che è stato fatto, anche qui col punto interrogativo perlomeno, non lo so mica con i casini che sappiamo che ci sono ancora dentro la società, con le posizioni diverse, non lo so mica se si potesse fare molto di più. Di sicuro se il Milan va in Champions League porta a casa il risultato. Questo non vuol dire che poi Allegri rimanga. Anzi, se io dovessi fare una scommessa, secondo me in questo momento è più no che sì. Quello che si sa è che anche se poi può cambiare tutto, sento parlare di Galliani, a me sembra strano che Cardinale adesso che ha pieni poteri non confermi la scelta di Ibrahimovic, che aveva già fatto quando i pieni poteri ancora non ce li aveva perché non era risolta la questione societaria".